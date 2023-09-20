Исинбаева удалила из соцсетей фотографию с Путиным

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева удалила из своего Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Блокнот-Волгоград».

Публикация была посвящена вступлению Исинбаевой в Putin Team. Фотография была сделана во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи и опубликована перед президентскими выборами — 2018.

5 сентября стало известно, что двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева сохранила свой пост в комиссии спортсменов МОК, где будет представлять интересы России.

12 июля испанские СМИ сообщили о том, что Елена Исинбаева переехала жить на Канарские острова. В статье отмечалось, что российская спортсменка ведет сдержанный образ жизни, но проживает в «роскошном комплексе».

Позже она заявила в своих соцсетях, что у нее нет фактических воинских званий в российской армии, и добавила, что она никогда не была депутатом Госдумы и не вступала в какую-либо партию. Она также назвала себя «человеком мира». В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины.

Ранее в Госдуме предложили составить коллективное обращение к Исинбаевой.