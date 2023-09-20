Каррера объяснил доминирование «Зенита» в РПЛ

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, почему никто не может прервать доминирование петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Своим мнением он поделился с «Известиями».

«Видимо, клуб больше старался и проявлял себя. Я бы отметил отличные трансферы «Зенита». Сильные игроки, сильный тренер. И это приводит к успеху. Сможет ли кто-то отобрать у «Зенита» чемпионство? Почему бы и нет? Футбол замечателен своей непредсказуемостью. Когда я тренировал «Спартак», у «Зенита» тоже были огромные возможности, хорошие игроки и тренеры. Но сначала мы сумели выиграть чемпионат, потом «Локомотив», — заявил итальянец.

В прошлом сезоне подопечные Сергея Семака пятый раз подряд стали чемпионами России.

В текущем сезоне «Зенит» после восьми туров РПЛ набрал 17 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» с 13-ю баллами занимает шестую строчку.

Ранее Каррера назвал российских тренеров, которые могли бы успешно работать в Италии.