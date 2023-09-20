Экс-футболист «Барселоны» одним словом оценил гол вратаря в Лиге чемпионов

Бывший футболист «Барселоны» Игорь Корнеев в эфире «Матч ТВ» отметил навыки полевого игрока у голкипера римского «Лацио» Ивана Проведеля, который отметился голом в матче группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».

«Хочу обратить внимание, как он открылся — как типичный нападающий. Он мог бы ждать направления полета мяча и там реагировать, но он своим движением показал, где планирует оказаться. Феноменально», — сказал Корнеев.

Встреча завершилась вничью — 1:1. На 29-й минуте счет точным ударом открыл футболист «Атлетико» Пабло Барриос. На последних минутах игры в чужую штрафную прибежал Проведель, который точным ударом головой отправил мяч в сетку. Стоит отметить, что вратарь римлян имеет русские корни по материнской линии.

В следующем туре «Лацио» на выезде сыграет с «Селтиком» из Глазго. «Атлетико» на своем поле примет роттердамский «Фейеноорд». Обе встречи пройдут 4 октября, начало в 22.00 по московскому времени.

Ранее Проведель прокомментировал свой гол.