Стали известны этапы Гран-при России, на которых выступит Валиева

Российская фигуристка Камила Валиева выступит на этапах Гран-при России в Москве и Казани, передает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Этап в Москве пройдет с 24 по 27 ноября. Казанский этап пройдет с 10 по 13 ноября. Также этапы Гран-при пройдут в Уфе, Красноярске и Самаре.

16 сентября на контрольных прокатах сборной России Валиева представила короткую программу под блюз I See Red. В произвольной программе Валиева выступила в образе супергероя комиксов Marvel Черной Пантеры.

Валиева — чемпионка Европы и чемпионка мира среди юниоров. На данный момент в отношении фигуристки проводится расследование. Во время Олимпийских игр — 2022 в пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх.

Валиева является олимпийской чемпионкой Пекина в командном турнире. Однако медали за него не были вручены из-за разбирательств по делу об употреблении ей допинга.

Ранее фигуристка Александра Степанова восхитилась выступлением Валиевой на контрольных прокатах.