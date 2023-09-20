Капитан «Спартака» высказался о новичке клуба Бабиче

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о новичке команды Срджане Бабиче, заявив, что на игрока нужно смотреть на дистанции, передает «Спорт-Экспресс».

«Про всех новичков, которые приходят, я всегда говорил, что надо дать время и посмотреть на дистанции. У нас дружный коллектив с хорошей конкуренцией. Некорректно отвечать, хорош Бабич или нет», — сказал Джикия.

Бабич перешел в «Спартак» из испанской «Альмерии». Контракт с ним рассчитан на три года. Защитник будет выступать под шестым номером. В Российской премьер-лиге (РПЛ) Бабич провел два матча, забив один мяч.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Бабич принял участие в 34 матчах, в которых забил три мяча. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €3,5 млн.

До «Альмерии» Бабич представлял сербские «Войводину» и «Црвену Звезду», испанский «Реал Сосьедад» и португальский «Фамаликан». В футболке сборной Сербии защитник провел четыре матча.

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