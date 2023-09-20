Экс-игрок «Спартака» отреагировал на увольнение Хохлова из «Сочи»

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко заявил, что решение уволить Дмитрия Хохлова с поста тренера «Сочи» было поспешным, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Сейчас у команды есть проблемы с составом, его надо укреплять. Так что решение уволить Хохлова — поспешность. Приход нового тренера не сможет изменить ситуацию в клубе», — сказал Деменко.

Хохлов тренировал сочинский клуб всего несколько месяцев: он возглавил команду 10 апреля 2023 года. Под руководством специалиста «Сочи» провел 19 матчей во всех турнирах, 13 из которых клуб проиграл, пять выиграл, а один матч завершился вничью.

Хохлов, которому 47 лет, ранее тренировал волгоградский «Ротор», московское «Динамо» и «Кубань», воспитанником которой является. Также он тренировался в школе ЦСКА, за армейский клуб он выступал в футбольной карьере с 1992 по 1996 год. Также он играл за нидерландский ПСВ, испанский «Реал Сосьедад», российские «Динамо» и «Локомотив».

Ранее экс-тренер сборной России заявил, что его не удивила отставка Хохлова с поста тренера «Сочи».