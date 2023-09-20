Вратарь «Лацио» с русскими корнями прокомментировал свой гол в ворота «Атлетико»

Голкипер римского «Лацио» Иван Проведель поделился эмоциями от своего гола в ворота мадридского «Атлетико» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов, передает Sky Sport.

«Я думаю, что еще не понял, что произошло, и это произойдет позже. Уже в субботу нас ждет матч чемпионата, где у нас не все хорошо. Сегодня я наслаждаюсь этим моментом», — сказал Проведель.

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 29-й минуте счет точным ударом открыл футболист «Атлетико» Пабло Барриос. Счет 1:0 сохранялся до последней минуты матча, когда «Лацио» заработал угловой. В чужую штрафную прибежал Проведель, который точным ударом головой отправил мяч в сетку. Стоит отметить, что Проведель имеет русские корни по материнской линии.

В следующем туре «Лацио» на выезде сыграет с «Селтиком». Встреча состоится 4 октября. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени. «Атлетико» на своем поле примет «Фейеноорд». Встреча состоится 4 октября. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени.

Ранее Проведель был вызван в сборную Италии.