Ветеран ЦСКА назвал Бакаева средним футболистом

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что полузащитник Зелимхан Бакаев не понадобится петербургскому «Зениту» после возвращения из аренды в клубе «Аль‑Вахда» из ОАЭ. Своим мнением он поделился с «Матч ТВ».

«Будет ли Бакаев прогрессировать в чемпионате ОАЭ? Нет. Это средний игрок. Ну, поиграет там, а когда вернется, «Зениту» уже нужен не будет. Для них Бакаев не годится, в команде по классу игроки лучше. А он не выдающийся, а средний футболист», — сказал Пономарев.

19 сентября «Зенит» объявил о переходе Бакаева в «Аль‑Вахду» на правах аренды до конца сезона‑2023/24 без права выкупа.

Бакаев играет за «Зенит» с 2022 года после перехода из московского «Спартака». В прошлом сезоне он принял участие в 17 матчах, отметившись одним голом с пенальти. В текущем сезоне россиянин четыре раза выходил на поле и отметился одним ассистом.

После восьми туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», набрав 17 очков, занимает второе место в турнирной таблице. На одно очко больше у «Краснодара». Тройку лидеров замыкают самарские «Крылья Советов» и московское «Динамо» (по 15 очков). 17 сентября «Зенит» разгромил казанский «Рубин» со счетом 3:0. Бакаев на поле не появлялся.

В футболке сборной России Бакаев провел 13 матчей, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Ранее экс-глава «Спартака» объяснил, почему Бакаев может не вернуться в Россию.