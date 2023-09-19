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Червиченко объяснил, почему Бакаев может не вернуться в Россию

Экс-глава «Спартака» Червиченко заявил, что Бакаев вряд ли вернется в Россию

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Кадр из видео/Футбольный Биги/Youtube

Футболист петербургского «Зенита» и сборной России Зелимхан Бакаев вряд ли вернется на родину после перехода в клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ. Об этом заявил «Матч ТВ» экс- президент московского «Спартака» Андрей Червиченко.

«Может ли он вернуться в Россию после этого? А смысл? Если он поиграет там какое‑то время за те же деньги, что в Петербурге, то не думаю, что он вернется в страну. Бакаев — религиозный парень. Когда Рамадан наступает, он не ест, не пьет. Не исключаю, что он там поиграет и в итоге останется», — сказал Червиченко.

Бакаев играет за «Зенит» с 2022 года после перехода из московского «Спартака». В прошлом сезоне он принял участие в 17 матчах, отметившись одним голом с пенальти. В текущем сезоне россиянин четыре раза выходил на поле и отметился одним ассистом.

После восьми туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», набрав 17 очков, занимает второе место в турнирной таблице. На одно очко больше у «Краснодара». Тройку лидеров замыкают самарские «Крылья Советов» и московское «Динамо» (по 15 очков). 17 сентября «Зенит» разгромил казанский «Рубин» со счетом 3:0. Бакаев на поле не появлялся.

В футболке сборной России Бакаев провел 13 матчей, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Ранее футболист «Спартака» заявил, что все российские игроки хотят в Европу.

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