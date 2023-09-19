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«Испытываю сожаление»: перешедший в сборную России американец не будет допущен на Игры

Посол World Skate Вдовин: жаль, что скейтбордист Мартинез не попадет на Игры

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент Федерации скейтбординга России и посол Международной федерации этого вида спорта (World Skate) Илья Вдовин в интервью «Газете.Ru» рассказал о том, как воспринял допуск до международных соревнований американец Ивон Мартинез, который перешел в сборную России до начала всех санкций, а затем остался без международных соревнований.

«Ивон рад, потому что он получит возможность развиваться. Он по-прежнему член сборной России и участвует в наших мероприятиях. Ивон выиграл прошлогоднюю Спартакиаду сильнейших в обеих дисциплинах, занял третье место на турнире Grand Skate Tour (самый крупный турнир в Москве после начала СВО — с участием 200 иностранцев. — «Газета.Ru»). Ждем его на чемпионате России, который через месяц пройдет в Кисловодске.

Мартинез прогрессирует — его уровень катания действительно высок. И, наверное, больше всего у меня вызывает сожаление и чувство несправедливости тот факт, что Ивон и Саша Гусев (стал двукратным чемпионом России в 13-летнем возрасте — «Газета.Ru»), которые очень серьезно вкладывались в то, чтобы стать олимпийцами, лишены этой возможности. Тем не менее Ивон по-прежнему с радостью участвует в наших мероприятиях. Мы с ним одна команда», — сказал Вдовин.

Ранее посол World Skate заявил, что у россиян нет шансов отобраться на Игры в Париже.

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