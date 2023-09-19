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Посол World Skate: с трудом верится, что россиян вообще допустят на Олимпиаду в Париже

Посол World Skate Вдовин: у россиян нет шансов отобраться на Игры в Париже

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«Пресс-служба Федерации скейтбординга России»

Президент Федерации скейтбординга России и посол Международной федерации этого вида спорта (World Skate) Илья Вдовин в интервью «Газете.Ru» объяснил, почему россияне не смогут поехать на Олимпиаду в Париже — 2024, несмотря на допуск до соревнований в нейтральном статусе.

«Радость от этого решения относительная, поскольку шансы отобраться на Олимпийские игры в Париже у нас отсутствуют: пропустив соревнования, ты теряешь баллы безвозвратно.

Мы сможем попасть на Олимпиаду, только если для нас сделают исключение и увеличат число участников Игр в скейтбординге для нейтральных атлетов. Но верится в это с трудом, как и в то, что россиян в целом допустят до Парижа. На мой взгляд, МОК действует по принципу «шаг вперед — два шага назад», — сказал Вдовин.

Глава Федерации скейтбординга России отметил, что спортсмены смогут принимать участие в международных турнирах только с января 2024 года.

«Решение это пока промежуточное. В дальнейшем будут опубликованы критерии, которые в случае их соблюдения позволят нашим спортсменам участвовать в турнирах с 2024 года. Несмотря на все это, конечно, для ребят важно кататься в конкурентной среде, чтобы развиваться и достигать максимума их возможностей», — сказал Вдовин.

Ранее в Госдуме заявили, что от России ждут запрета своим спортсменам ехать на Олимпиаду.

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