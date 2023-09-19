Сборная России по футболу сыграет с участником ЧМ-22 в октябре

Российский футбольный союз (РФС) договорился с Федерацией футбола Камеруна о проведении товарищеского матча между национальными командами. Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист Иван Карпов.

Как утверждает источник, игра пройдет 12 или 16 октября в России. На данный момент нет ясности, где именно состоится матч. В «Лужниках» в это время будут менять поле. Возможен вариант с другим столичным стадионом, ареной в Санкт-Петербурге, где есть крыша, либо в южных городах страны.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С начала года сборная России провела четыре товарищеских матча с командами из Азии — Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. 12 сентября национальная команда сыграла вничью с Катаром 1:1.

Свой последний официальный матч подопечные Валерия Карпина провели в ноябре 2021 года в матче отборочного турнира к ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).

Ранее футболист РПЛ рассказал, как отреагировал на назначение на матч женщины-арбитра.