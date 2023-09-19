В Госдуме заявили, что от России ждут запрета своим спортсменам ехать на Олимпиаду

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что противники участия российских спортсменов в международных соревнованиях делают все, чтобы Россия запретила своим атлетам выступать на летней Олимпиаде — 2024 в Париже. Об этом она заявила «Газете.Ru».

«Надо понимать: будут давить и ждать от нас, чтобы мы нашим спортсменам запретили туда ехать — они специально подводят нас к этому. И потом будут вести пропаганду: эта страна не уважает спортсменов. Хотя при этом бойкотами они делают то же самое: пытаются нарушить права своих спортсменов. Это очень интересный казус. Хитрая ситуация, нас пытаются загнать в угол», — полагает Журова.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

14 августа премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что 35 стран готовы объединиться и бойкотировать Олимпиаду в случае допуска на турнир спортсменов из России и Белоруссии.

Ранее Журова заявила о давлении ряда стран на МОК.