Министр спорта дал совет фигуристу Гуменнику по выбору музыки

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал скандал, в который попал фигурист Петр Гуменник, выбравший для своего выступления песню немецкой группы Rammstein. Его слова передает «Матч ТВ».

«Это разве такая проблема? Это компетенция федерации — принимать решение. Надо более ответственно подходить к выбору музыки», — сказал Матыцин.

16 и 17 сентября в Москве прошли контрольные прокаты сборной России. 21-летний Гуменник исполнил прошлогоднюю короткую программу, несмотря на то, что готовил к сезону новую программу под песню Rammstein. Тренер фигуриста Вероника Дайнеко отметила, что информация о нежелательном выступлении под эту группу появилась за несколько дней до контрольных прокатов, поэтому поставить новую короткую программу они не успели.

Гуменник заявил, что не знает, от кого последовал запрет на использование музыки Rammstein. Фигурист является серебряным призером прошлого чемпионата России.

С весны 2022 года российские фигуристы сосредоточены только на внутренних соревнованиях и не выступают на международных турнирах из-за отстранения.

Ранее Светлана Журова посоветовала команде фигуриста Гуменника нужно было быть прозорливее.