Итальянский журналист считает, что Миранчук не будет играть в основе «Аталанты»

Итальянский журналист Эудженио Соррентино считает, что футболист Алексей Миранчук не станет основным игроком клуба Серии А «Аталанта», передает «Спорт-Экспресс».

«Миранчук проиграл конкуренцию в первые два сезона. Сейчас он вновь видится лишь резервистом. Думаю, он остался в клубе только потому, что клуб не смог договориться с «Торино» о новой аренде или продаже. Видимо, от других команд не было предложений», — сказал Соррентино.

Алексей Миранчук прошлый сезон провел в аренде в «Торино», который не сумел выкупить россиянина у «Аталанты». В Бергамо на полузащитника не рассчитывают, но в последнем матче против «Фиорентины» он появился на 10 минут в концовке уже при счете 2:3 в пользу соперника и не отметился результативными действиями.

В турнирной таблице Серии А «Аталанта» идет на десятом месте, набрав шесть очков.

Ранее Валерий Масалитин высказался о дальнейшей судьбе Миранчука в «Аталанте».