Экс-тренер сборной России назвал проблему «Спартака»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что игра московского «Спартака» управляется эмоциями, а не разумом, передает «Спорт-Экспресс».

«В чем основная проблема «Спартака»? Его игра управляется эмоциями, а не разумом. Причем в каждом эпизоде. Футболисты торопятся, стараются побыстрее доставить мяч в штрафную», — сказал Игнатьев.

16 сентября «Спартак» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл «Сочи» со счетом 1:0. Единственный гол забил защитник Срджан Бабич в добавленное время. Сербский игрок перешел в московский клуб в летнее трансферное окно.

После восьми туров РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля идут на шестом месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. Единоличным лидером является «Краснодар», набравший 18 очков. «Зенит», набрав на одно очко меньше, занимает второе место в турнирной таблице. Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов» и «Динамо» (по 15 очков).

Ранее футбольный эксперт назвал причину проблем «Спартака».