Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ветеран ЦСКА раскритиковал атакующую линию армейцев

Ветеран ЦСКА Пономарев: в атаке клуба творится безобразие

close
100%
Dmitry Golubovich/Global Look Press

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал атакующую линию красно-синих, передает Betonmobile.

«В атаке настоящее безобразие. На кого надеяться? Я которую игру уже не могу понять, что Давила умеет делать. Вот Файзуллаев совсем другое дело, может оживить игру», — сказал Пономарев.

В прошлом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» (2:2).

Счет был открыт уже на второй минуте матча. Отличился футболист «Крыльев Советов» Николай Рассказов. На 22-й минуте удвоил преимущество «Крыльев» форвард Никита Салтыков. Нападающий ЦСКА Антон Заболотный отыграл один мяч на 32-й минуте, реализовав 11-метровый удар. На 62-й минуте матча был удален игрок ЦСКА Виллиан Роша. Нападающий ЦСКА Федор Чалов сравнял счет на 75-й минуте.

Таким образом, «Крылья Советов» располагаются на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 15 очков. Лидером чемпионата является «Краснодар», в активе которого 17 очков. ЦСКА располагается на шестой строчке, набрав 12 баллов.

Ранее иностранный футболист рассказал об удививших его в России вещах.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях