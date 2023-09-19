Ветеран ЦСКА раскритиковал атакующую линию армейцев

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал атакующую линию красно-синих, передает Betonmobile.

«В атаке настоящее безобразие. На кого надеяться? Я которую игру уже не могу понять, что Давила умеет делать. Вот Файзуллаев совсем другое дело, может оживить игру», — сказал Пономарев.

В прошлом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» (2:2).

Счет был открыт уже на второй минуте матча. Отличился футболист «Крыльев Советов» Николай Рассказов. На 22-й минуте удвоил преимущество «Крыльев» форвард Никита Салтыков. Нападающий ЦСКА Антон Заболотный отыграл один мяч на 32-й минуте, реализовав 11-метровый удар. На 62-й минуте матча был удален игрок ЦСКА Виллиан Роша. Нападающий ЦСКА Федор Чалов сравнял счет на 75-й минуте.

Таким образом, «Крылья Советов» располагаются на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 15 очков. Лидером чемпионата является «Краснодар», в активе которого 17 очков. ЦСКА располагается на шестой строчке, набрав 12 баллов.

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