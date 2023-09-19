Российская легкоатлетка опубликовала фото с пляжа

Российская легкоатлетка Кристина Макаренко опубликовала в своих соцсетях фотографию с пляжа.

Макаренко является чемпионкой России в беге на 100 метров. В августе прошлого года на YouTube-канале Вити Кравченко она призналась, что жалеет о том, что не поменяла спортивное гражданство.

«Я уже шесть лет не выступала нигде, кроме как на России. Очень жалею, что рядом не было человека, который бы меня подтолкнул уже на тот момент что-то изменить. Паспорт? Да. Грустные глаза? У меня такие глаза уже на протяжении шести лет. Не хочу плакать. Я просто устала», — сказала Макаренко.

Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Ранее российская фигуристка выложила фото в облегающем платье.