Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российская легкоатлетка опубликовала фото с пляжа

Российская легкоатлетка Макаренко опубликовала фотографию с пляжа

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Российская легкоатлетка Кристина Макаренко опубликовала в своих соцсетях фотографию с пляжа.

Макаренко является чемпионкой России в беге на 100 метров. В августе прошлого года на YouTube-канале Вити Кравченко она призналась, что жалеет о том, что не поменяла спортивное гражданство.

«Я уже шесть лет не выступала нигде, кроме как на России. Очень жалею, что рядом не было человека, который бы меня подтолкнул уже на тот момент что-то изменить. Паспорт? Да. Грустные глаза? У меня такие глаза уже на протяжении шести лет. Не хочу плакать. Я просто устала», — сказала Макаренко.

Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Ранее российская фигуристка выложила фото в облегающем платье.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях