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Журналист Орлов: Черчесов пойдет только туда, где есть деньги

Журналист Орлов о Черчесове в «Сочи»: он пойдет только туда, где есть деньги

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Комментатор Геннадий Орлов оценил вероятность прихода Станислава Черчесова на пост главного тренера «Сочи», передает «РБ Спорт».

«Черчесов же амбициозен, ему надо бороться за первое место. И поэтому он пойдет только туда, где есть деньги для приобретения хороших игроков. Футбол — это индустрия, никуда не деться», — сказал Орлов.

Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский «Ференцварош». Он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В июле 2023 года он был уволен после вылета из квалификации Лиги чемпионов от фарерского «Клаксвика».

На домашнем чемпионате мира сборная России под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила сборной Хорватии, которая в итоге дошла до финала. На европейском первенстве — 2020 российская команда не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе В, пропустив вперед Бельгию, Данию и Финляндию.

Ранее юрист Черчесова ответил, возглавит ли тренер «Спартак».

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Футбол. Чемпионат России
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