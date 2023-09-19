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Масалитин высказался о дальнейшей судьбе Миранчука в «Аталанте»

Экс-футболист Масалитин: Миранчуку зимой нужно менять клуб

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Gianluca Ricci/LiveMedia/Reuters

Знаменитый в прошлом отечественный нападающий Валерий Масалитин, выступавший за московские ЦСКА и «Спартак», а также игравший в чемпионатах Нидерландов и Испании, рассказал «Газете.Ru», что Алексею Миранчуку в «Аталанте» нужно тренироваться как можно лучше до зимнего трансферного окна, а затем менять клуб.

«Сейчас до зимней трансферной паузы ему все равно нужно тренироваться и поддерживать форму, потому что трансферное окно отроют, и он может воспользоваться этим. Понятно, что такая ситуация плоха. Надо, чтобы игрок всегда выходил на поле, был в тонусе. Когда ты приходишь за рубеж, нужно быть к этому готовым. В таких случаях надо перебарывать себя, искать мотивацию на тренировках и доказывать, что ты можешь играть хорошо», — уверен Масалитин.

Алексей Миранчук прошлый сезон провел в аренде в «Торино», который не сумел выкупить россиянина у «Аталанты». В Бергамо на полузащитника не рассчитывают, но в последнем матче против «Фиорентины» он появился на 10 минут в концовке уже при счете 2:3 в пользу соперника и не отметился результативными действиями.

Ранее агент рассказал, кто из игроков РПЛ может следующим уехать в Европу.

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