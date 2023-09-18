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Российский конькобежец-чемпион будет выступать за другую страну

Чемпион России по конькобежному спорту Семирунний решил выступать за Польшу

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Максим Киселев/ТАСС

Чемпион России по конькобежному спорту, бронзовый призер юниорского чемпионата мира Владимир Семирунний решил выступать за сборную Польши. Об этом он рассказал «Матч ТВ».

20-летний роccиянин заявил, что уведомил Cоюз конькобежцев Роccии о желании cменить cпортивное гражданcтво и предcтавлять другую cтрану. Он поблагодарил роccийcких тренеров за годы подготовки. «Cейчаc cамое время cделать важнейший шаг в cвоем развитии как cпортcмена, и необходима международная практика», — объяснил он.

Семирунний — чемпион России 2022 года на дистанции 10000 метров. Ему также принадлежит рекорд страны среди юниоров на дистанции 3000 метров.

Весной 2022 года Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований, объяснив такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

В начале июня 2022 года на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер. 11 июня ISU оставил в силе отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под своей эгидой.

Ранее российский волейболист объяснил решение выступать за сборную Италии.

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