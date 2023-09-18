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Агент обвинил российские футбольные клубы в ангажированности

Агент Селюк раскритиковал селекцию российских футбольных клубов

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selukdimitry/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Агент Дмитрий Селюк раскритиковал российские футбольные клубы за комплектование составов. Своим мнением он поделился с Legalbet.

«К сожалению, многие российские клубы во многом ангажированы. Большинство из них выбирает одного агента. Например, звонишь убеленному сединами Ринату Билялетдинову (в 2023 году работал и. о. главного тренера подмосковных «Химок». — «Газета.Ru»), а тот говорит, что все вопросы только к агенту такому-то, он решает все вопросы. Грустно становится. Хочется сказать: «Да идите вы в вместе с этим агентом!»

К сожалению, понимаю, что трансферная политика у многих команд боком направленная. «Спартак» брал Шамара Николсона за 8 млн, хотя ему цена 1,5 млн. Поэтому они не могли его продать. Или тот же Олег Рябчук, молдавский футболист за 6 млн. Мне это непонятно.

Предлагаю игроков за небольшие деньги, но на них им много не украсть. Видимо, мне надо пересмотреть подход и говорить, что футболист стоит 10 млн, но пять сразу вам отдам. Тогда их как пирожки будут разбирать», — заявил агент.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) выступают два клиента Селюка — Нене Гбамбле и Махамед Конате, играющие за грозненский «Ахмат».

Ранее агент заявил, что в «Спартаке» работает Тед Лассо русского футбола.

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Футбол. Чемпионат России
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