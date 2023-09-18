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Агент Ткаченко: Тед Лассо русского футбола сейчас работает в «Спартаке»

Агент Ткаченко считает, что в «Спартаке» работает Тед Лассо русского футбола

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Футбольный агент Герман Ткаченко оценил работу Олега Малышева на посту генерального директора московского «Спартака». Своим мнением он поделился в интервью РБК.

«Знаю о нем по предыдущей работе. А сейчас встречался с ним только один раз, он произвел на меня очень хорошее впечатление. Рискну утверждать, что он этакий Тед Лассо (тренер футбольного клуба из одноименного комедийного сериала. — «Газета.Ru») русского футбола.

Разговаривал c игроками, они тоже отзываютcя о нем как о человеке, cконцентрированном на главном, очень доброжелательном и наcтроенном на позитивное решение. То же каcаетcя его взаимоотношения c cотрудниками в клубе. А также это видно по его интервью, поcле хороших и оcобенно не очень матчей», — раccказал агент.

Малышев стал генеральным директором «Спартака» в июне 2023 года. Он сменил на этом посту Евгения Мележикова.

16 сентября «Спартак» на своем поле обыграл «Сочи» (1:0) в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Красно-белые поднялись на четыре позиции и теперь занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 13 очков после восьми туров.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля на своем поле сыграют со столичным «Динамо». Встреча пройдет 23 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени.

Ранее в «Спартаке» рассказали, ищет ли клуб замену Абаскалю.

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