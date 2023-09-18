«Какое удовольствие»: Шарапова опубликовала новое фото

Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала в своих соцсетях фото со спа-процедуры.

На снимке спортсменка лежит в золотой маске.

«Золотое лицо Вилли Вонки. Какое удовольствие, спасибо», — подписала она снимок.

Шарапова официально объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года, ей было 32 года. Теннисистка пять раз выигрывала турниры «Большого шлема», она одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым карьерным шлемом (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). Также Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) (36 — в одиночном разряде).

Спортсменка — обладательница Кубка Федерации (2008) и финалистка турнира (2015), в 2012 году она выиграла серебряную медаль Олимпийских игр в одиночном разряде.

В 2018 году Мария Шарапова подтвердила свой роман с британским миллионером Александром Гилксом. В 2020-м пара объявила о помолвке, а 1 июля 2022 года у них родился сын Теодор. В интервью изданию New Beauty теннисистка признавалась, что была готова к материнству и давно мечтала о рождении ребенка.

Ранее агент назвал Шарапову худшей спортсменкой, которой удалось выиграть турнир «Большого шлема».