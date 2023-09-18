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В «Монако» объяснили, почему Головин получил капитанскую повязку

Директор «Монако» назвал Головина лидером команды

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Global Look Press

Директор клуба Лиги 1 «Монако» Тьяго Скуро прокомментировал дебют Александра Головина в качестве капитана команды, отметив лидерские качества россиянина, передает Metaratings.

«Алекс —— лидер «Монако», один из ключевых футболистов, который ведет команду за собой. Для меня нет ничего удивительного, что Головин получил капитанскую повязку», — сказал Скуро.

17 сентября «Монако» сыграл вничью с «Лорьяном» со счетом 2:2. Монегаски упустили победу на последней добавленной минуте. Головин стал автором первого забитого мяча «Монако» в этом матче. Головин получил капитанскую повязку в середине второго тайма после ухода на замену Виссама Бен-Йеддера.

Всего в текущем сезоне российский полузащитник провел в чемпионате Франции пять матчей, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. «Монако» после пяти туров единолично возглавляет турнирную таблицу Лиги 1.

Ранее Головин поделился эмоциями от игры с капитанской повязкой «Монако».

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Футбол. Чемпионат Франции
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