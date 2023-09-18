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Экс-президент «Локомотива» назвал игру команды в матче с «Оренбургом» безнадежной

Экс-президент «Локо» Наумов заявил о безвольности команды в игре с «Оренбургом»

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов обвинил команду в безволии после матча против «Оренбурга». Об этом он заявил Vprognoze.

«Абсолютно безнадежная игра от «Локомотива». Отвратительная игра. В то время, когда команде очень нужно было набрать три очка, когда те же конкуренты «Краснодар», ЦСКА, «Динамо» потеряли очки и «Локомотив» мог приблизиться к лидирующей группе… Выйти и так безвольно играть это уму непостижимо! Я не понимаю, что происходит», — сказал Наумов.

17 сентября «Локомотив» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил в Москве «Оренбургу» со счетом 0:2. Команда Михаила Галактионова идет на восьмом месте в турнирной таблице.

После восьми туров РПЛ единоличным лидером является «Краснодар», набравший 18 очков. «Зенит», набрав на одно очко меньше, занимает второе место в турнирной таблице. Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов» и «Динамо» (по 15 очков).

В следующем туре подопечные Михаила Галактионова на выезде сыграют с «Зенитом».

Ранее сообщалось, что игроку «Локомотива» запретили общаться с прессой после матча.

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