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Игрок «Зенита» покинет клуб после закрытия трансферного окна в России

Журналист Карпов: Бакаев может перейти из «Зенита» в клуб Катара или ОАЭ

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Edgar Breshchanov/Global Look Press

Петербургский «Зенит» ведет переговоры по аренде 27-летнего вингера команды Зелимхана Бакаева с неизвестным клубом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.

Как утверждает источник, 18 сентября Бакаев должен вылететь в расположение своей новой команды транзитом через Москву.

Трансферное окно в России закрылось 14 сентября, а в Европе — в начале месяца. В некоторых странах переходы осуществлять еще можно: Катар, Израиль, Кувейт, ОАЭ.

Бакаев выступает за «Зенит» с 2022 года после перехода из «Спартака». В прошлом сезоне он принял участие в 17 матчах, отметившись одним голом с пенальти. В текущем сезоне россиянин четыре раза выходил на поле и отметился одним ассистом.

После восьми туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», набрав 17 очков, занимает второе место в турнирной таблице. На одно очко больше у «Краснодара». Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов» и «Динамо» (по 15 очков). 17 сентября «Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 3:0. Бакаев на поле не появлялся.

Ранее сообщалось, что экс игрок «Локомотива» принес «Зениту» крупную победу над «Рубином».

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