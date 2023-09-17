Мостовой ответил на вопрос, надо ли Головину уезжать из «Монако»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что футболисту Александру Головину не стоит уезжать из «Монако», передает RT.

«Я думаю, ему не стоит никуда уезжать. Нужна стабильность. Да, команда не играет в еврокубках, но в прошлом же сезоне играла. И не факт, что в будущем не будет», — сказал Мостовой.

В матче очередного тура Лиги 1 «Монако» сыграл вничью с «Лорьяном». Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе «Монако» точными ударами отметились россиянин Александр Головин и Фоларин Балогун, которому ассистировал Головин. За «Лорьян» точными ударами отметились Айегун Тосин и Ромен Февр, который отличился за минуту до финального свистка.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» занимает первое место, набрав 11 очков. «Лорьян» располагается на 11-й строчке, имея в активе шесть баллов.

В следующем туре «Монако» сыграет с «Ниццей». Встреча пройдет 22 сентября.

Ранее Головин забил во втором подряд матче чемпионата Франции.