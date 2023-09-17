Туктамышева рассказала, на каких этапах Кубка России планирует выступить

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что планирует выступить на этапах Кубка России сезона-2023/24 в Красноярске и Москве, передает Sport24.

«Этапы Гран-при России у меня через полтора месяца. Еще есть много времени, чтобы успеть подготовиться. Я, вроде бы, выступлю в Красноярске и Москве», — сказала Туктамышева.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряная призерка мирового первенства — 2021. В сезоне-2022/23 она выиграла два этапа Гран-при России, в финале турнира стала третьей. Также она завоевала бронзовую медаль чемпионата страны.

Фигуристка ни разу не смогла отобраться на Олимпийские игры. В сезоне-2021/22 на чемпионате России, который был отборочным турниром на Игры-2022, Туктамышева изначально стала седьмой, переместившись на шестую строчку, когда результат победительницы первенства Камилы Валиевой был аннулирован из-за положительной допинг-пробы.

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