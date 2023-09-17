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Захарян пошутил про свои шансы забить «Реалу»

Хавбек «Реал Сосьедада» Захарян ответил, получится ли у него забить «Реалу»

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Daisuke Nakashima/Global Look Press

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян на YouTube-канале «Okko Спорт» перед матчем пятого тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» оценил свои шансы забить дебютный мяч за команду в этом поединке.

«Потихоньку, шаг за шагом мечты сбываются. Даже просто побывать в качестве игрока на «Бернабеу» — это запоминающийся момент. Удастся выйти — это вообще здорово. <...> Получится ли забить «Реалу»? Да ладно! Сначала выйти на поле надо, а там посмотрим», — со смехом заявил Захарян.

Матч между «Реалом» и «Реал Сосьедадом» состоится 17 сентября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В прошлом сезоне Захарян принял участие в 24 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами. Команда заняла девятое место по итогам розыгрыша.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года, а сумма трансфера составила €12 млн плюс бонусные выплаты. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против с «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

Ранее Константин Тюкавин заявил, что Захарян в Испании скучает по «Динамо».

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