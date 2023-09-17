Журналист Monumental Sports Network рассказал, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Журналист Monumental Sports Network Мэтт Вейрих порассуждал, когда российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить рекорд легендарного Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Его постоянство позволило ему бросить вызов рекорду Гретцки. Учитывая, что Овечкин отстает на 72 шайбы, его серия почти наверняка продлится как минимум еще на один год. У Овечкина будет возможность серьезно сократить этот дефицит и настроиться на то, чтобы обогнать Гретцки уже в сезоне-2024/2025», — сказал Вейрих.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 42 шайбы и сделал 33 результативные передачи. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира. На счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Регулярный сезон-2023/24 НХЛ стартует 11 октября. «Столичные» в первом матче 14 октября сыграют на своей площадке с «Питтсбург Пингвинз».

Ранее защитник «Тампы» Михаил Сергачев рассказал, в чем уникальность Овечкина.