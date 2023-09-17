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Журналист Monumental Sports Network рассказал, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Monumental Sports Network: Овечкин побьет рекорд Гретцки в сезоне-2024/2025

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Reuters

Журналист Monumental Sports Network Мэтт Вейрих порассуждал, когда российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить рекорд легендарного Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Его постоянство позволило ему бросить вызов рекорду Гретцки. Учитывая, что Овечкин отстает на 72 шайбы, его серия почти наверняка продлится как минимум еще на один год. У Овечкина будет возможность серьезно сократить этот дефицит и настроиться на то, чтобы обогнать Гретцки уже в сезоне-2024/2025», — сказал Вейрих.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 42 шайбы и сделал 33 результативные передачи. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира. На счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Регулярный сезон-2023/24 НХЛ стартует 11 октября. «Столичные» в первом матче 14 октября сыграют на своей площадке с «Питтсбург Пингвинз».

Ранее защитник «Тампы» Михаил Сергачев рассказал, в чем уникальность Овечкина.

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