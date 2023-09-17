Миранчук впервые в сезоне вошел в заявку «Аталанты»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вошел в заявку своей команды на встречу четвертого тура итальянской Серии А с «Фиорентиной».

Для Миранчука это первое попадание в заявку «Аталанты» в нынешнем сезоне. Встреча пройдет 17 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Его контракт с клубом истекает летом 2024 года.

Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх, и в клубе захотели его сохранить. Агент игрока Вадим Шпинев сообщил о приостановлении переговоров клубов по трансферу россиянина. Подготовку к сезону он начал в составе «Аталанты». По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Алексея Миранчука составляет €12 млн.

Ранее в «Торино» рассказали, ведут ли они переговоры по Миранчуку.