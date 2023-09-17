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Кампана рассказал о поведении Месси в «Интер Майами»

Форвард «Интер Майами» Кампана рассказал о скромности Месси

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Vasha Hunt/USA TODAY Sports/Reuters

Нападающий «Интер Майами» Леонардо Кампана рассказал о поведении аргентинского форварда команды Лионеля Месси. Его слова передает TyC Sports.

«Месси написал нам в группе, поздравил нас после победы в матче с «Канзас-Сити». Вы понимаете, какой он человек, какой он скромный. Каким бы он ни был великим, Лео обращает на нас внимание, первым отправляет сообщения, желая нам удачи, и это тебя мотивирует.

Он не считает себя чем-то большим, чем кто-либо другой, независимо от того, как много он может сделать», — сказал Кампана.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. После 12 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. 20 августа аргентинец завоевал свой первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

Ранее наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что Лионель Месси не любил ходить в школу.

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