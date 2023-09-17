Рудковская: кажется, Камиле Валиевой нужно похудеть

Супруга фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская заявила, что фигуристке Камиле Валиевой нужно похудеть. Слова Рудковской передает «Спорт-Экспресс».

Валиева выступила с новой короткой программой на контрольных прокатах сборной России в Москве.

«Валиева будто не в лучшей форме? Мне кажется, Камиле просто надо похудеть. Хочется видеть ту Камилу, которая была раньше. Очевидная прибавка в весе, знаю, что девочки не любят об этом говорить, сложно держать вес, но нужно. А суд – что ни желай от него, от нас ничего не зависит», — сказала Рудковская.

Во время Олимпийских игр — 2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

В январе дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) установил отсутствие вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил, но при этом аннулировал ее результат на чемпионате России 2022 года.

Ранее Валиева рассказала о жуткой травме.