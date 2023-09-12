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«Никогда с таким не сталкивался»: игрок сборной России высказался о погоде в Катаре

Хавбек сборной России Баринов заявил, что в Катаре супержарко

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РИА Новости

Полузащитник сборной России и капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов оценил погоду в Катаре, где российским футболистам предстоит провести товарищеский матч с местной национальной командой. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я был здесь на финале чемпионата мира, поэтому с большими стадионами знаком. Супержарко. Никогда не сталкивался с такой жарой. А так в целом супер. Но на стадионе все условия поля соблюдены, кондиционеры работают. Осталось только в футбол играть», — заявил Баринов.

Сборные России и Катара сыграют 12 сентября на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 18:15 по московскому времени.

В рамках сентябрьского сбора подопечные Валерия Карпина уже сыграли две игры — с олимпийской командой Египта. Первый матч, который состоялся 7 сентября, завершился ничейным результатом со счетом 1:1, а 11 числа российские футболисты уступили — 1:2.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее Баринов перед матчем с Катаром признался, что не знает ни одного соперника.

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