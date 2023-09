Индийское издание перепутало теннисиста Медведева с Дмитрием Медведевым

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на твит издания The Times of India, которое по ошибке отметило его в твите о поражении Даниила Медведева в финале US Open от Новака Джоковича.

«Увы, я не играл против Новака Джоковича», — ответил изданию Медведев.

Матч завершился со счетом 3:6, 6:7 (5), 3:6. Встреча продолжалась 3 часа 17 минут. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

36-летний серб стал самым возрастным чемпионом турнира, превзойдя рекорд австралийского теннисиста Кена Розуолла (35 лет).

27-летний россиянин уступил в четвертом финале из пяти на турнирах Большого шлема. Дважды он проиграл Джоковичу, еще дважды — Рафаэлю Надалю из Испании. В 2021 году Медведев одержал победу на US Open, победив в трех партиях именно Джоковича.

Серб в рекордный 24-й раз выиграл турнир Большого шлема, четвертый раз ему покорился US Open.

Ранее Медведев пошутил над Джоковичем после поражения в финале US Open.