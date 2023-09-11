Джокович пошутил про проигранный Медведевым финал US Open в годовщину свадьбы

Сербский теннисист Новак Джокович после победы в финале Открытого чемпионата США (US Open) поздравил россиянина Даниила Медведева с годовщиной свадьбы.

27-летний россиянин был огорчен тем фактом, что проиграл главный матч турнира в годовщину свадьбы: «Два года назад выиграл US Open и думал, какой отличный подарок жене. А сегодня дерьмовый».

«Хочу поздравить Даниила с фантастическим турниром. Извини за сегодняшний результат и поздравляю тебя и твою жену с юбилеем! Если бы я знал, что сегодня у вас годовщина, результат, возможно, был бы другим», — ответил Джокович.

В ночь на 11 сентября по московскому времени Медведев проиграл Джоковичу в финале турнира со счетом 3:6, 6:7 (5), 3:6. Встреча продолжалась 3 часа 17 минут. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Джоковичу за победу на US Open полагается $3 млн, Медведеву — $1,5 млн.

27-летний россиянин уступил в четвертом финале из пяти на турнирах Большого шлема. Дважды он проиграл Джоковичу, еще дважды — Рафаэлю Надалю из Испании. В 2021 году Медведев одержал победу на US Open, победив в трех партиях именно Джоковича.

Счет в личных матчах Медведева с Джоковичем стал 10-5 в пользу серба.

Ранее Джокович обратился к Медведеву.