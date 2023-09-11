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Стало известно, сколько Медведев заработал на US Open

Теннисист Медведев заработал $1,5 млн на Открытом чемпионате США

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Dylan Martinez/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев заработал $1,5 млн на Открытом чемпионате США (US Open). Об этом сообщает «Матч ТВ».

В ночь на 11 сентября по московскому времени россиянин проиграл сербу Новаку Джоковичу в финале турнира со счетом 3:6, 6:7 (5), 3:6. Встреча продолжалась 3 часа 17 минут. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Джоковичу за победу на US Open полагается $3 млн. Всего за карьеру он заработал $175,3 млн, Медведев — $34 млн.

27-летний россиянин уступил в четвертом финале из пяти на турнирах Большого шлема. Дважды он проиграл Джоковичу, еще дважды — Рафаэлю Надалю из Испании. В 2021 году Медведев одержал победу на US Open, победив в трех партиях именно Джоковича.

36-летний серб в рекордный 24-й раз выиграл турнир Большого шлема, четвертый раз ему покорился US Open.

Ранее белорусская теннисистка призналась в употреблении алкоголя.

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