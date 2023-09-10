Гроссмейстер в купальнике облилась водой из бутылки

dinabelenkaya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Гроссмейстер Дина Беленькая в своих социальных сетях опубликовала видео в купальнике.

На кадрах видно, что 29-летняя девушка позирует перед камерой, параллельно обливая себя водой из бутылки.

Беленькая является чемпионкой России 2015 года по быстрым шахматам в командном зачете. В 2016 году она выполнила норматив гроссмейстера, в 2017 году шахматистка выиграла бронзовую медаль на Кубке России.

В декабре 2022 года спортсменка сменила спортивное гражданство и теперь на международных соревнованиях представляет Израиль.

Максимальный рейтинг Беленькой составлял 2364 очка в феврале 2019 года, ее актуальный рейтинг составляет 2258 баллов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. Федерация шахмат России (ФШР) официально стала первой национальной спортивной организацией, которая сменила членство в Европе на членство в Азии.

Ранее фигуристка Мария Сотскова выложила фото в купальнике с разрезом.