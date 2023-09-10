Легенда «Спартака» предложил назначить Черчесова вместо Абаскаля

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Шмаров в беседе с «РБ Спорт» заявил, что Станислав Черчесов может справиться с работой в стане красно-белых лучше, чем испанец Гильермо Абаскаль.

По его мнению, при 58-летнем экс-наставнике сборной России в «Спартаке» будет больше дисциплины.

«Мне кажется, что Черчесов будет сильнее Абаскаля как тренер. Считаю, что он бы навел порядок в «Спартаке», — заявил Шмаров.

Спартаковцы не побеждают в Российской премьер-лиге на протяжении четырех матчей, три из которых завершились поражениями спартаковцев. В последнем сыгранном в РПЛ матче «Спартак» потерпел поражение от «Краснодара».

После семи туров РПЛ подопечные Абаскаля имеют в своем активе 10 очков и занимают девятое место в турнирной таблице. Следующий матч красно-белые проведут 16 сентября на домашней арене против «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее Александр Мостовой назвал главное качество хорошего тренера.