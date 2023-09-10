Уволенный тренер сборной Германии установил уникальный рекорд

Бывший главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик установил уникальное достижение, став первым в истории страны уволенным специалистом. Об этом сообщает Sky Sports Deutschland.

До сегодняшнего дня еще ни один наставник ФРГ не был отправлен в отставку руководством Немецкого футбольного союза (DFB). 58-летний тренер был уволен после разгромного поражения в товарищеском матче против сборной Японии (1:4).

Флик возглавил сборную Германии в 2021 году после успешного периода работы в мюнхенской «Баварии», с которой он сделал требл в 2020 году. Под его руководством немцы неудачно выступили на чемпионате мира в Катаре, не сумев преодолеть групповую стадию турнира.

Исполнять обязанности главного тренера перед предстоящей товарищеской игрой против сборной Франции будет Руди Келлер.

Матч между Германией и Францией пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» 12 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени.

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