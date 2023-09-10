Черчесов назвал трех лучших вратарей в истории СССР и России

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов в интервью «РБ Спорт» перечислил лучших голкиперов в истории отечественного футбола.

«Если брать мое поколение — Акинфеев, Дасаев, Овчинников. Еще — Харин. Я бы не ставил сейчас кого-то выше, кого-то ниже. Ринат официально был признан лучшим вратарем мира и это дает какой-то бонус. Мы играли вместе, я старался на него смотреть.

А Игорь — гениальный вратарь. Есть партнер по команде — Ринат Дасаев, а есть твой игрок, когда ты руководишь командой. И Игорь в этом плане был незаменим в моей команде», — заявил Черчесов.

На домашнем чемпионате мира сборная России под руководством Станислава Черчесова смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. На Евро-2020 российская команда не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе В, пропустив вперед Бельгию, Данию и Финляндию.

Ранее Дания обыграла Финляндию и выбила Казахстан из зоны попадания на Евро-2024.