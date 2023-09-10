Дания обыграла Финляндию и выбила Казахстан из зоны попадания на Евро-2024

Сборная Дании переиграла сборную Финляндии в матче шестого тура группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.

Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Хельсинки и завершилась минимальной победой скандинавской команды со счетом 1:0. Единственный мяч в игре был забит на 86-й минуте игры — с передачи 26-летнего защитника «Вольфсбурга» Йоакима Мехле ворота соперника поразил 28-летний полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Пьер Хейбьерг.

После этой победы датчане набрали 13 очков и вышли на первую строчку в турнирной таблице группы Н. Финляндия опустилась на вторую позицию, имея в активе 12 очков. Казахстан, также набравший 12 очков, занимает третье место, из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

В следующем матче финны сыграют в гостях против сборной Словении, эта игра пройдет 14 октября и начнется в 19:00 по московскому времени.

Датчане в ближайшем матче дома примут национальную команду Казахстана. Игра пройдет в Копенгагене на стадионе «Паркен» 14 октября и начнется в 21:45 по московскому времени.

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