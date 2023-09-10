Стал известен основной претендент на пост нового главного тренера сборной Германии

Бывший главный тренер «РБ Лейпциг» и мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн может стать новым главным тренером сборной Германии. Об этом сообщает Bayern & Germany.

По информации источника, в руководстве Немецкого футбольного союза (DFB) считают кандидатуру 36-летнего специалиста наиболее подходящей на смену Хансу-Дитеру Флику, который проработал в сборной с 2021 по 2023 год.

Об увольнении Флика с поста наставника немецкой сборной стало известно 10 сентября. Под его руководством немцы неудачно выступили на чемпионате мира в Катаре, не сумев преодолеть групповую стадию турнира.

Исполнять обязанности главного тренера перед предстоящей товарищеской игрой против сборной Франции будет Руди Келлер.

Матч между Германией и Францией пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» 12 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее «Манчестер Юнайтед» отстранил Антони из-за обвинений в изнасиловании.