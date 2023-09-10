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«Манчестер Юнайтед» отстранил Антони из-за обвинений в изнасиловании

«Манчестер Юнайтед» отстранил Антони из-за обвинений его девушки в изнасиловании

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Reuters

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» принял решение на неопределенный срок отстранить бразильского полузащитника Антони от тренировок с командой для разбирательства в деле об изнасиловании. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте «красных дьяволов».

Пресс-служба манкунианцев заявила, что возвращение южноамериканца в расположение команды будет обговорено с ним позднее.

«Клуб всячески осуждает любые акты насилия. Мы признаем важность обеспечения безопасности всех, кто оказался вовлечен в эту ситуацию, и понимаем, какое влияние эти обвинения оказывают на тех, кто пережил насилие», — заявили в клубе.

5 сентября бывшая девушка Антони в интервью порталу UOL заявила, что спортсмен неоднократно нападал на нее в период с июня 2022 года по май 2023-го. Отмечается, что она подала жалобу в полицию. Сам футболист заявил о своей невиновности на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее стал известен состав сборной России по футболу на матч с Катаром.

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