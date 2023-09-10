Российская гимнастка рассказала о первой встрече с Винер

Абсолютная чемпионка России 2023 года по художественной гимнастике Анна Попова в интервью рассказала о первой встрече с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ириной Винер и поделилась мнением о питании спортсменок. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Мне было шесть лет, меня привезли в Новогорск показать, там и встретились. В следующий раз я ее увидела, когда меня взяли на фестиваль Алины Кабаевой, я была еще совсем маленькая и выступала в номере вместе с Диной и Ариной. Сначала было очень страшно. Я боялась подойти сфотографироваться. Потом поняла то, что на самом деле не страшно, даже наоборот», — сказала Попова.

Помимо должности руководителя ВФХГ, она занимает должность главного тренера национальной сборной России по художественной гимнастике.

Также Винер-Усманова стала полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Ранее Винер заявила, что ее уродует жир.