Призер ОИ Петрова: талантливых детей в России много, но важно, чтобы у них была практика

Бронзовый призер Олимпийских игр – 2012 Надежда Петрова провела мастер-класс для юных спортсменов на фестивале тенниса Артемовского городского округа в рамках поездки на Восточный экономический форум.

«Талантливых детей в России много, и важно, чтобы у них была возможность теории и практики, чтобы был пример перед глазами и чтобы они могли ставить высокие цели, достигать их и прославлять нашу родину. Необходимо мотивировать детей заниматься спортом, популяризировать теннис и здоровый образ жизни. Не из каждого ребенка нужно делать чемпиона, но вот здорового – обязательно», — сказала Петрова.

Надежда Петрова — победительница двух Итоговых чемпионатов WTA (2004 и 2012) в парном разряде, финалистка двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США — 2010, Открытый чемпионат Франции — 2012), бронзовый призёр Олимпийских игр в Лондоне в парном разряде, победительница 37 турниров WTA (13 — в одиночном разряде), обладательница Кубка Федерации и Кубка Хопмана в составе сборной России.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев издевательски ответил оскорблявшим его фанатам после разгрома на US Open.