Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Фетисов о погоне Овечкина за Гретцки: это будет самый крутой рекорд

Чемпион ОИ Фетисов заявил, что рекорд Овечкина по голам в НХЛ будет самым крутым

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о погоне капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкиным за рекордом Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова передает «КП Спорт».

«Это будет самый крутой рекорд, даже круче, чем рекорд Боба Бимона, который в свое время прыгнул на 8.90. И для всех это казался незыблемый результат. Я считаю, что и рекорд Гретцки побить под силу. Дай бог ему сейчас с его здоровьем», – сказал Фетисов.

На счету Овечкина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Ранее бывший хоккеист «Детройт Ред Уингс» Вячеслав Козлов предпочел Александра Овечкина форварду «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях