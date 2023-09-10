Фетисов о погоне Овечкина за Гретцки: это будет самый крутой рекорд

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о погоне капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкиным за рекордом Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова передает «КП Спорт».

«Это будет самый крутой рекорд, даже круче, чем рекорд Боба Бимона, который в свое время прыгнул на 8.90. И для всех это казался незыблемый результат. Я считаю, что и рекорд Гретцки побить под силу. Дай бог ему сейчас с его здоровьем», – сказал Фетисов.

На счету Овечкина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Ранее бывший хоккеист «Детройт Ред Уингс» Вячеслав Козлов предпочел Александра Овечкина форварду «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.