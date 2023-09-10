Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Соболенко извинилась за поражение в финале US Open

Теннисистка Соболенко извинилась за поражение в финале US Open от Гауфф

close
100%
Global Look Press

Белорусская теннисистка Арина Соболенко подвела итоги финального матча US Open против американки Кори Гауфф, извинившись за поражение, передает «Чемпионат».

«Я просто хочу поздравить Коко, ты сыграла невероятно. Надеюсь, мы сыграем еще много финалов, и результат будет другим. Я хочу послать много любви своей семье, извините за такой результат», — сказала Соболенко.

Соболенко впервые вышла в финал US Open. На ее счету есть победа на Australian Open 2023 года. В финале она в трех сетах обыграла Елену Рыбакину из Казахстана.

Для Гауфф эта победа стала первой на турнирах «Большого шлема». В 2022 году она играла в финале Открытого чемпионата Франции, где уступила в двух сетах Иге Свентек из Польши.

10 сентября в 23:00 мск начнется финальный матч Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде, где Даниил Медведев поспорит за титул с сербом Новаком Джоковичем. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее Соболенко рассказала, почему материлась во время полуфинала US Open.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях