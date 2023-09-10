Соболенко извинилась за поражение в финале US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко подвела итоги финального матча US Open против американки Кори Гауфф, извинившись за поражение, передает «Чемпионат».

«Я просто хочу поздравить Коко, ты сыграла невероятно. Надеюсь, мы сыграем еще много финалов, и результат будет другим. Я хочу послать много любви своей семье, извините за такой результат», — сказала Соболенко.

Соболенко впервые вышла в финал US Open. На ее счету есть победа на Australian Open 2023 года. В финале она в трех сетах обыграла Елену Рыбакину из Казахстана.

Для Гауфф эта победа стала первой на турнирах «Большого шлема». В 2022 году она играла в финале Открытого чемпионата Франции, где уступила в двух сетах Иге Свентек из Польши.

10 сентября в 23:00 мск начнется финальный матч Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде, где Даниил Медведев поспорит за титул с сербом Новаком Джоковичем. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее Соболенко рассказала, почему материлась во время полуфинала US Open.