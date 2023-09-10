Промоутер Усика ответил, когда Фьюри сможет одолеть украинца

Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, рассказал, что британец Тайсон Фьюри сможет одолеть его клиента через пять лет, передает ProBox TV.

«Если Фьюри хочет победить его, ему придется ждать около пяти лет, Александр будет на вершине еще два или три года. Ему 36 лет, золотое время для супертяжеловеса», — сказал Красюк.

В конце августа Усик одолел британца Даниэля Дюбуа. Поединок завершился досрочной победой украинца: в девятом раунде украинец отправил соперника в нокдаун — его соперник не успел подняться до счета судьи. При этом в пятом раунде Усик пропустил мощный удар в пах, который был признан нелегальным (ниже уровня пояса), что привело к длительному тайм-ауту, который взял украинский боксер. Он несколько минут приходил в себя, лежа на настиле. При этом рефери не снял с британца очко. О необходимости реванша заявил промоутер Фрэнк Уоррен.

Бой состоялся за титулы чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO (вторая защита Усика), The Ring (первая защита Усика) в тяжелом весе.

Ранее в Британии Дюбуа назвали «девкой» после поражения от Усика.